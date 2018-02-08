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إيران تحذر مواطنيها من التعرض لهوائها المُسبب للسرطان

إيران تحذر مواطنيها من التعرض لهوائها المُسبب للسرطان
طهران(صدى):

أصدرت وزارة الصحة الإيرانية تحذيرًا للمواطنين من سكان طهران ، بعدم الخروج من المنازل والتعرض للهواء الملوث الذي يسبب الإصابة بسرطان الرئة .

ونشرت وزارة الصحة بيانًا يفيد بأن أجهزة الوزارة رصدت مؤشرات حول تلوث الهواء ، حيث سجلت أمس الأربعاء درجة عالية جدا تجاوزت الـ200 درجة ، وهو ما يؤكد حمله لمواد مسرطنة بين طياته تؤدي للإصابة بالسرطان وأمراض تنفسية خطيرة أخرى .

وأوضح بيان الوزارة ، إن المؤشر الطبيعي للهواء يقع بين صفر إلى 50 درجة مئوية ، وبتعدي المؤشر لـ200 درجة ، فهذا يعني أن الهواؤ ملوث بدرجة كبيرة تؤذي كل من يتعرض له وخاصة الأطفال وأصحاب المناعة الضعيفة .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم بالبلاد ، تعطيلها للدراسة في العاصمة ، بعد تلقيها تحذيرات تفيد بخطورة التعرض للهواء ، وهو ما قد يؤدي لتعطيل الدراسة شهر كامل خلال فصل الشتاء .

 


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