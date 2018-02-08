دراسة: المرأة أكثر عرضة لفقدان الذاكرة بسبب السهر

متابعات(صدى):

كشفت دراسة جديدة لجامعة أوبسالا في السويد أن المرأة تتأثر بالحرمان من النوم والسهر أكثر من الرجل حيث قام باحثون في السويد بإجراء التجربة على 24 من الشباب البالغين – وهو مزيج متساو من الذكور والإناث – لدراسة آثار عادات النوم السيئة والسهر.

في التجربة، تم اختبار ذاكرة للمشاركين، وكانت النتيجة أن الشبان لم تتأثر ذاكرتهم بفقدان النوم، على عكس الفتيات اللاتي لم يتمكن أغلبهن من استعادة المعلومات مرة أخرى بالإضافة إلى عدم التركيز والتوتر.

وأوضح الخبراء أن قلة النوم من الممكن أن تسبب العديد من المشكلات الصحية بالإضافة إلى الحوادث، حيث أن المحرومين من النوم الكافي هم أكثر عرضة للوقوع في حوادث سيارات بسيطة إلى خطيرة.

وقالت فريدا رانغتيل، من قسم علم الأعصاب بجامعة أوبسالا، إن نتائج الدراسة تشير إلى أن الرجال والنساء يتأثرون بشكل مختلف، ” هذا لا يعني أن الفرق بين الجنسين الذي لوحظ في الدراسة يمكن تعميمه على كل التدابير النفسية أو الجسدية لكيفية تأثرنا بفقدان النوم ” .

وأوضح المعهد الوطني للصحة بالسويد أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم، أو النوم لفترات طويلة، يمكن أن يؤثر أيضاً على الحالة المزاجية ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري. وعلى الرغم من اختلاف عدد الساعات التي يحصل عليها كل واحد منا، إلا أنه يُنصح بالحصول على سبع ساعات على الأقل في الليلة.