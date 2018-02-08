إحالة مصور مقطع ” موظفي محكمة مكة ” للنيابة غدا

نايف السالم(صدى):

أكدت مصادر، أن شرطة أجياد بالعاصمة المقدسة تتحفظ على مواطن شهر بعدد من موظفي المحكمة العامة بمكة المكرمة، على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشره مقطع فيديو أشار فيه إلى تجمع عدد من الموظفين في أحد المكاتب القضائية بالمحكمة واتهمهم فيه بتناول القهوة خلال ساعات الدوام وترك المراجعين، وذلك في نهاية شهر صفر الماضي من العام الحالي.

وأشارت المصادر، إلى أنه تقرر إحالة ” المصور ” للنيابة العامة غداً، تمهيداً لمحاكمته، بتهمة التشهير والإساءة لموظفي المحكمة، باعتبار ما قام به يعد جريمة من الجرائم المعلوماتية وتشهيراً بموظفي الدولة.

وكانت المحكمة العامة بمكة المكرمة، بدأت منذ انتشار المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، في رفع دعوى ضد المواطن، ووجهت المحكمة خطاباً في حينه إلى النيابة العامة تطالب فيه بالتحقيق مع ” المواطن ” ؛ نظراً لارتكابه جريمة من الجرائم المعلوماتية تتمثل في التشهير بموظفي الدولة، مؤكدةً أن عملية التصوير تمت قبل الساعة الثامنة صباحاً، أي قبل الساعة المحددة لبدء الدوام الرسمي.