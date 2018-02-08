الهلال الأحمر يفعل خطة المشاركة في مهرجان الجنادرية

نايف السالم(صدى):

فعلت هيئة الهلال الأحمر السعودي اليوم الأربعاء، خطة المشاركة في مهرجان الجنادرية الثاني والثلاثون حيث انطلقت مسيرتها من منطقة التجمع وصولاً الى موقع المهرجان.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر بمنطقة الرياض عبدالله نايف المريبض، أن مشاركة الهيئة في مهرجان الجنادريه تأتي انطلاقاً من مسئولياتها الاجتماعية والإنسانية التي تحتم عليها التواجد في مثل هذه المهرجانات بفرق اسعافية وفرق تطوعية المجهزة بأفضل الكوادر البشرية والمعدات الطبية و سيارات الإسعاف لتقديم الخدمات الإسعافية للمصابين والمرضى في حالة الطوارئ لا قدر الله.

وأضاف أنه سيكون من ضمن الآليات المشاركة سيارات التموين الطبي والسيارات الخاصة بالأزمات والكوارث وباص غرفة العمليات والقيادة المتنقل ، مشيرًا إلى أن الهلال الأحمر السعودي يوفر فرقة إسعافية وفرقة استجابة متقدمة تحتوي كل فرقة على مسعف وطبيب.