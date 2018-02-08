جامعة الطائف تطلق حملة توعية مجتمعية لمرض السرطان

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أطلقت جامعة الطائف، ممثلة بكلية الطب، أمس الأربعاء، حملة توعية مجتمعية شاملة، ضمن فعاليات الحملة الخليجية الثالثة للتوعية بالسرطان، بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان الموافق للرابع من فبراير، تحت شعار ( 40 x 40 ) .

وأوضحت عميد كلية الطب الدكتورة دلال نمنقاني، أن أهمية الحملة تكمن في تناولها موضوعاً حساساً يؤرق العالم أجمع، كون السرطان هو المسبب الثاني للوفاة، مشيرة إلى أن الحملة تتضمن فعاليات عدة، منها محاضرات علمية، ولقاءات مع متخصصين، وعرض لتجارب بعض المرضى المتعافين من السرطان، للتعريف بقصة كفاحهم ضد المرض، كما تشمل الحملة مطبوعات، وإنفوجرافيك، وأفلام توعوية، ومشاركات شعرية، وأركان تثقيفية عديدة تتعلق بالسرطان.

كما أشارت إلى تنظيم حملة توعوية بمركز قلب الطائف التجاري، وعدد من المدارس، ومراكز الخدمات الطبية، والصالات الرياضية، والمسرح الجامعي بجامعة الطائف لشطري الطلبة والطالبات .