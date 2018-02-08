بالصور.. نائبة القنصل الأمريكي تزور نادي الاتحاد

نواف السالم(صدى):

زارت تينج وو، نائبة القنصل الأمريكي للشؤون السياسية والاقتصادية، مقر نادي الاتحاد، حيث استقبلها رئيس النادي، حمد الصنيع، اليوم الأربعاء، ذلك في حضور أعضاء مجلس إدارة العميد.

وقامت نائبة القنصل الأمريكي للشؤون السياسية والاقتصادية، برفقة الوفد المرافق، خلال زيارته لمقر الاتحاد بجولة على مرافق النادي، كما شاهد عرضًا سينمائيًا يحكي قصة تأسيس العميد وأبرز بطولاته في مختلف الألعاب، وذلك وفقًا لحساب نادي الاتحاد الرسمي على ” تويتر ” .

وأبدت نائبة القنصل الأمريكي تينج وو، إعجابها الشديد بما شاهدته في نادي الاتحاد وتاريخه الحافل بالإنجازات، وقدمت الشكر لمجلس الإدارة على حُسن الاستقبال والضيافة.

وفي ختام الزيارة لمقر العميد، قدم رئيس مجلس الإدارة حمد الصنيع لنائبة القنصل الأمريكي، العضوية الشرفية الفخرية ودرع النادي التذكاري.