بسبب ” الموز ” .. زوجين أمام المحكمة

أبوظبي(صدى):

اتهمت النيابة العامة الإماراتية، في منطقة رأس الخيمة، أحد الأزواج بالسب والاعتداء بالضرب على زوجته، بعدما نشب خلاف بينهم، بسبب ” لون الموز ” رفعت على إثره المرأة دعوى قضائية ضده.

ونفي الزوج الاتهامات الموجهة له أمام القاضي، مؤكدًا أنه ذهب للسوق لشراء بعض مستلزمات المنزل بناء على طلب الزوجة، ومن ضمنها كمية من الموز، إلا أنه فور دخوله المطبخ لوضع ما معه، هاجمته زوجته، بسبب لون الموز قائلة إنه ” أخضر “.

وطلبت الزوجة من الزوج، ” إرجاع الموز واستبداله بآخر لونه أصفر، وهو ما تسبب في احتدام النقاش بينهما.

وقال الزوج إن النقاش تطور بينهما وتطور، نتيجة خلافات أسرية سابقة متراكمة، تتعلق بتربية أبنائهما، لافتًا إلى أن السبب الحقيقي وراء رفع زوجته الدعوى هو منعه لأبنائه من الخروج من المنزل، تجنبًا لاختلاطهم برفقاء السوء، وحفاظًا على سلامتهم وحياتهم.