أداء صلاة الغائب على معلم متوسطة عامر ” القرني ” بمكة

نايف السالم(صدى):

حرص طلاب ومنسوبو مدرسة متوسطة عامر بن فهيرة بمكة ، على أداء صلاة الغائب اليوم الأربعاء ، على المعلم الفقيد عوض مجمل القرني الذي غيبته السكتة القلبية ، داعين له بالرحمة والمغفرة .

ومن جانبه ، أعرب قائد المدرسة فهد الزهراني ، عن خالص مواساته وعزائه لأسرة المعلم والطلاب ، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .

وكان خبر وفاة المعلم ” القرني ” قد أثار صدمة الطلاب والزملاء بالمدرسة، حيث كان يشهد له بالسمعة الطيبة وكان من خيرة المعلمين المخلصين ممن يتمتعون بقدر من المحبة والتقدير من جميع منسوبي المدرسة .