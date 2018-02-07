أداء صلاة الغائب على معلم متوسطة عامر ” القرني ” بمكة
حرص طلاب ومنسوبو مدرسة متوسطة عامر بن فهيرة بمكة ، على أداء صلاة الغائب اليوم الأربعاء ، على المعلم الفقيد عوض مجمل القرني الذي غيبته السكتة القلبية ، داعين له بالرحمة والمغفرة .
ومن جانبه ، أعرب قائد المدرسة فهد الزهراني ، عن خالص مواساته وعزائه لأسرة المعلم والطلاب ، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .
وكان خبر وفاة المعلم ” القرني ” قد أثار صدمة الطلاب والزملاء بالمدرسة، حيث كان يشهد له بالسمعة الطيبة وكان من خيرة المعلمين المخلصين ممن يتمتعون بقدر من المحبة والتقدير من جميع منسوبي المدرسة .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26589 ] نشر منذ 19 دقيقة
رحمةالله علية
مبادرة طيبة من قائد المدرسة الله يجزاه خير