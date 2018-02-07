ليبيا تعلن انتهاء سنوات الدم بمقتل ” جزار داعش “

طرابلس(صدى):

كشف الجيش الليبي عن مقتل القيادي الداعشي الإرهابي أحمد بن ناصر الشهير بلقب ” جزار داعش ” ، حيث كان ضمن عناصر التنظيم ممن تم القضاء عليهم نهاية الأسبوع الماضي خلال اشتباكات جرت قرب الحقول النفطية بين منطقتي مرادة وزلة .

وأعلن الجيش بذلك انتهاء سنوات الدم والقتل والرعب التي عاشها الليبيون على يده ، حيث كان المكنى بـ ” خضروان ” ، أكثر العناصر وحشية ودموية ، فكان يقوم بقطع الآذان والأنوف وفقع الأعين بعد كل عملية قتل يقوم بها ، فضلًا عن التمثيل بجثث القتلى .