سلطان بن سحيم بالجنادرية: ” يالله تجعل ها البلاد أمن ورخاء “

طلال الضوي(صدى):

شارك زعيم المعارضة القطرية الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، مساء اليوم الأربعاء، في فعاليات افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية في دورته 32.

وقال سلطان بن سحيم عبر حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” تشرفت اليوم بمقابلة خادم الحرمين الشريفين وحضور حفل مهرجان الجنادريه 32 ، فشكرًا للمملكة العربية السعودية حكومتا وشعبا على مالقيته من حسن التنظيم وكرم الضيافة ” .

وتابع زعيم المعارضة القطرية ” يالله تجعل ها البلاد .. أمن ورخاء زرع وحصاد ” .

وشارك في حضور حفل ” الجنادرية 32 ” من المعارضين القطريين، الشيخ مبارك بن خليفة آل ثاني، ضمن ضيوف المهرجان الذي يفتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله –.