بالصور.. النصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الهلال

طلال الغامدي(صدى):

اختتم فريق النصر، مساء اليوم الأربعاء، حصصه التدريبية التي استمرت إلى أكثر من ساعتين، على ملعب الرمز الأمير عبدالرحمن بن سعود ” يرحمه الله ” .

وبدأ الفريق مرانه بالجري حول الملعب وتمارين إطالة وتدريبات لياقية متنوعة، تلاها تقسيمه إلى مجموعتين طبقت إحداهما تدريبات على الكرات العرضية والتسديد المباشر على المرمى، والآخرى تدربت على صناعة وبناء الهجمات والسرعة.

واختتم الفريق تدريبه بمناورة كروية على كامل أرض الملعب، قبل توجههم إلى مقر معسكر الفريق بالنادي وأخذ قسط من الراحة.