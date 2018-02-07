النصر يتكفل بتذاكر مواجهة الهلال

نواف السالم(صدى):

قررت إدارة النصر، اليوم الأربعاء، شراء جميع التذاكر المتبقية المخصصة لجماهير العالمي في مباراة الغد أمام الهلال، وعددها سبعة آلاف تذكرة.

وأشارت إدارة النصر، إلى أن مجلس الجماهير، سيتولى توزيع التذاكر في الملعب، أمام البوابات المخصصة لدخول جماهير النصر، على أن يكون للرجال بوابة رقم 6 وللعوائل بوابة رقم 1، ابتدءً من الساعة الرابعة عصرًا.

وتأتي هذه المبادرة، تقديرًا من إدارة النادي، لجماهير النصر، ودعمًا لها في مساندتها للفريق، وذلك عقب تكفل ثلاثة من حبي وأعضاء شرف النادي بشراء 2500 تذكرة.