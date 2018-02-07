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فرض غرامة مالية على مركز تجاري شهير لزيادة ساعات عمل المواطنات

فرض غرامة مالية على مركز تجاري شهير لزيادة ساعات عمل المواطنات
نايف السالم(صدى):

شنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة تبوك ، حملة ميدانية مشتركة بحضور مدير فرع وزارة العمل محمد الحربي على مكاتب الخدمات العامة ، للتأكد من نظاميتها وعدم وجود مخالفات بها .

وأسفرت الحملة الميدانية ، عن ضبط مخالفات وفرض غرامات مالية على أحد المراكز التجارية الكبرى بالمنطقة ، بسبب زيادة عدد ساعات العمل للمواطنات حتى ما بعد الحادية عشر ليلًا .

وضبطت الحملة المشتركة عدد كبير من العمالة المخالفة للمهن الموطنة المقصورة على المواطنين فقط .


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