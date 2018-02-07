سيروتي يعرب عن سعادته بالانضمام إلى الهلال

نواف السالم(صدى):

أعرب النجم الأرجنتيني إيزكويل سيروتي بسعادته للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مُشيدًا في الوقت ذاته بالمستوى الذي يُقدمه لاعبو الزعيم.

وقال سيروتي في المؤتمر الصحافي لتقديمه: ” سعيد جدًّا بتواجدي في الهلال وكان الاستقبال رائعًا، وأشكر الجهازين الفني والإداري على ثقتهم، وإتاحة المجال للانضمام للفريق، وأتمنى أن أقدم ما يسعدهم ” .

وأضاف سيروتي قائلًا: ” أدهشني المستوى الفني الجيد والعالي من لاعبي الفريق، وهذا يُسهل على أي لاعب الأمور، وحالفني التوفيق مع زملائي في تقديم مستوى مميز مع زملائي، وردة فعل الجماهير أسعدتني ” .

وتابع النجم الأرجنتيني: ” كان الاستقبال حارًّا من الجماهير، وكان شعورًا جميلًا، وهذا الأمر يمنح الثقة لأي لاعب، ويُحفزه لتقديم المزيد، والاستمرار في العطاء، ويُساعده على تقديم الأفضل في المباريات المقبلة ” .