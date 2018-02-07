سيروتي يعرب عن سعادته بالانضمام إلى الهلال
أعرب النجم الأرجنتيني إيزكويل سيروتي بسعادته للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مُشيدًا في الوقت ذاته بالمستوى الذي يُقدمه لاعبو الزعيم.
وقال سيروتي في المؤتمر الصحافي لتقديمه: ” سعيد جدًّا بتواجدي في الهلال وكان الاستقبال رائعًا، وأشكر الجهازين الفني والإداري على ثقتهم، وإتاحة المجال للانضمام للفريق، وأتمنى أن أقدم ما يسعدهم ” .
وأضاف سيروتي قائلًا: ” أدهشني المستوى الفني الجيد والعالي من لاعبي الفريق، وهذا يُسهل على أي لاعب الأمور، وحالفني التوفيق مع زملائي في تقديم مستوى مميز مع زملائي، وردة فعل الجماهير أسعدتني ” .
وتابع النجم الأرجنتيني: ” كان الاستقبال حارًّا من الجماهير، وكان شعورًا جميلًا، وهذا الأمر يمنح الثقة لأي لاعب، ويُحفزه لتقديم المزيد، والاستمرار في العطاء، ويُساعده على تقديم الأفضل في المباريات المقبلة ” .
عبدالرحمن ..[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 1 ساعة
جاء في الخبر : مشيداً في الوقت ذاته بالمستوى الذي يقدمه ( لاعبي ) الزعيم ! والصحيح ( لاعبو ).
لم يأت الفاعل منصوباً إلا في صحيفة صدى ؟!
أرجو التعديل إكراماً للغة القرآن .. وشكراً