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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

القبض على الجاني في قضية قتل بحي الورورد

القبض على الجاني في قضية قتل بحي الورورد
محمود البلوي(صدى):

تمكنت شرطة منطقة تبوك، من القبض على جانٍ قام بقتل مواطن داخل منزله في حي الورورد بتبوك.

ويذكر أن الشرطة قد باشرت الواقعة قبيل ظهر اليوم في حي الورود بعد ورود بلاغ عن العثور على مواطن مقتولاً داخل منزله، وعلى الفور باشرت جميع الجهات الأمنية والجنائية أعمالها وتمكنت شرطة تبوك من التوصل للجاني والقبض عليه في وقت لاحق اليوم.


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