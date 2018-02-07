عامل سيرك يفقد ذراعيه بعد هجوم النمور عليه

جواتيمالا(صدى):

هاجمت مجموعة من النمور عامل سيرك كان يعتني بها في القفص المؤقت لها بجواتيمالا ، مما أدى إلى فقده لذراعيه .

ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية ، فقد كان عامل السيرك الذي يدعى سيبريانو ألفاريز ، يمارس مهام عمله المعتادة يوميًا بإطعام الحيوانات ، ولكن النمور بدأت في الانقضاض عليه حينما أدخل كلتا ذراعيه بالكامل من داخل القضبان المعدنية ليمنح الحيوانات المفترسة دلوًا من الماء للشرب .

وسارع السكان المحليون بالمنطقة لإنقاذ الرجل الخمسيني ، من خلال رمي الحجارة على النمور وضربها بالعصي حتى يحرروه من بين أسنانهم ، فيما باشرت الفرق الإسعافية الموقع لإنقاذ عامل السيرك ، ليتمكن الأطباء من إبقائه حيًا بعد إجراء عملية طارئه له .

وكشفت التحقيقات التي أجريت مع أسرة العامل الذي فقد ذراعيه بالكامل ، إن العامل تلقى تعليمات بتغذية النمور يومين وتركها دون طعام في اليوم الثالث ، حيث يرقد العامل ” سيبريانو ” في العناية المركزة حاليًا .