بالفيديو.. قصيدة حماسية تشعل افتتاح ” الجنادرية 32 “

علي القحطاني (صدى):

ألقى المقدم مشعل الحارثي قصيدة حماسية، اليوم الأربعاء، في افتتاح أوبريت ” أئمة وملوك ” ضمن المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثانية والثلاثين، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني بالجنادرية، في حضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وجاء ذلك عقب وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله، إلى مقر المهرجان بالجنادرية، وكان في استقباله – أيده الله – الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، ونائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري، وعدد من المسؤولين.

وأشعل المقدم الحارثي الأوبريت بالقصيدة، التي عدّد فيها مناقب خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وشجاعة حماتها من مواطنين وجنود.