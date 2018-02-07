الزهراني يدشن مهرجان ” وطن واحد ” بثانوية الرضوان

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

دشن سعادة مدير مكتب التعليم بشرق الرياض الأستاذ سعيد الزهراني مهرجان ” وطن واحد ” الذي نظمته ثانوية الرضوان بحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله العنزي ومشرفي النشاط الطلابي الأستاذ طلال العنزي والأستاذ عبدالرحمن الزهراني ومشرف التوعية الإسلامية الأستاذ جاسر الجاسر.

ويهدف المهرجان إلى غرس حب الانتماء الوطني في نفوس الطلاب والتأكيد على كل مواطن يعيش في هذه الأرض الطاهرة بالعمل على وحدة هذا الوطن وتكامل جهوده في التصدي للإرهاب أو أي محاولة لزرع الفتنة أو خلق شرخ بين أفراد المجتمع الواحد الوطني وتوجيه المجتمع لما يخدم الوطن ويعزز وحدته ويقوي صفه ضد أي عدوان يهدد أمنه أو ينشر الفوضى والتأكيد على القيم الدينية والاجتماعية واسترجاع العادات والتقاليد الحميدة وإيجاد صيغة للتلاحم بين الموروث الشعبي بجميع جوانبه وبين الانجازات الحضارية التي تعيشها المملكة العربية السعودية والعمل على إزالة الحواجز الوهمية بين الإبداع الأدبي والفني وبين الموروث الشعبي.

واشتمل المهرجان كثيرًا من الفقرات للتعريف بتاريخ كل منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية وما تحويه من موروث شعبي ومنتجات ومأكولات، كذلك الرقصات الشعبية والقصائد الوطنية وإشراك الطلاب الأشقاء من دولتي السودان ومصر وتخصيص مساحة لعرض تاريخ وحضارة وموروث الدولتين بصورة تعكس الأخوة والترابط القوي بين الدولتين والمملكة.

وأكد “الزهراني” حرص مكتب التعليم بشرق الرياض على دعم كل البرامج الهادفة إلى ترسيخ قيم الانتماء والحب للوطن الغالي، والعمل على تحقيق ” رؤية المملكة 2030 ” في عهد التنمية الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ووضع حجر أساسه باني نهضة البلاد ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله .

وشدد ” الزهراني ” على أن حب الوطن ليس شعارات وعبارات تلقى، إنما أفعال وتضحيات وعرق الرجال ودماء الأبطال الذين قدموا دماءهم لحماية الدين والوطن على الحد الجنوبي، الذي نستذكر مآثرهم وتضحياتهم في كل مناسبة.

وفي ختام المهرجان شكر ” الزهراني ” جميع منسوبي المدرسة وعلى رأسهم قائد المدرسة الأستاذ ركاد الشمري والأستاذين بدر المورقي وبدر الفريدي والطلاب المشاركين لما شاهده من روعة وإبداع في تنظيم وفكرة المهرجان وشارك ابنائه الطلاب في العرضة النجدية ثم التقطت الصور التذكارية .