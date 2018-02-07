بالصور.. سرقة محتويات سيارة محترف مصري بفريق الرائد

القاهرة(صدى):

تمكن مجموعة من اللصوص في القاهرة، اليوم الأربعاء، من سرقة أجزاء من سيارة محترف مصري بفريق الرائد لكرة القدم، محمود عطوة.

نشر عطوة صورًا للسيارة بعد سرقتها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام ” قائلًا: ” كتر خيرهم.. ما سبوهاش على الأرض.. لعله خير ” .

وكان ” عطوة ” ، قد انضم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية إلى فريق الرائد والذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمود عبد الرازق شيكابالا، إعارة حتى نهاية الموسم الحالى.