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بالصور.. الفنانون المشاركون في ” أئمة وملوك ” يتشرفون بالسلام على خادم الحرمين

بالصور.. الفنانون المشاركون في ” أئمة وملوك ” يتشرفون بالسلام على خادم الحرمين
أماني الغامدي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صور للفنانون المشاركون في أوبريت ” أئمة وملوك ” وهم يتشرفون بالسلام على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الـ32.

وضمن فعاليات ” الجنادرية 32 ” رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مساء اليوم الأربعاء، حفل العرضة السعودية حيث قام بمشاركة زوار ” الجنادرية 32 ” رقصة العرضة السعودية.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2069 ] نشر منذ 3 ساعات

ما اقول عب يالله رحمتك بامثال هؤلا منعنا القطر من السماء

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