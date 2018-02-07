بالصور.. الفنانون المشاركون في ” أئمة وملوك ” يتشرفون بالسلام على خادم الحرمين
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صور للفنانون المشاركون في أوبريت ” أئمة وملوك ” وهم يتشرفون بالسلام على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الـ32.
وضمن فعاليات ” الجنادرية 32 ” رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مساء اليوم الأربعاء، حفل العرضة السعودية حيث قام بمشاركة زوار ” الجنادرية 32 ” رقصة العرضة السعودية.
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2069 ] نشر منذ 3 ساعات
ما اقول عب يالله رحمتك بامثال هؤلا منعنا القطر من السماء
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2069 ] نشر منذ 3 ساعات
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