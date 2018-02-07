بالصور.. الفنانون المشاركون في ” أئمة وملوك ” يتشرفون بالسلام على خادم الحرمين

أماني الغامدي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صور للفنانون المشاركون في أوبريت ” أئمة وملوك ” وهم يتشرفون بالسلام على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الـ32.

وضمن فعاليات ” الجنادرية 32 ” رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مساء اليوم الأربعاء، حفل العرضة السعودية حيث قام بمشاركة زوار ” الجنادرية 32 ” رقصة العرضة السعودية.