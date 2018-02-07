مصريون بالمملكة يتدخلون لإنقاذ وافد من السجن
تمكن أبناء الجالية المصرية في المملكة، من تجميع مليون ونصف الميلون جنيه مصري في ساعات لفك كرب وافد كان مهددًا بالسجن 6 سنوات، نتيجة تورطه في حادث نتج عنه وفاة أحد المواطنين.
وقال محمود شكل المنسق العام لنقابة العاملين بالخارج في مصر، اليوم الأربعاء، إن الدية التي كانت مطلوبة لفك كرب المصري علي مصطفى، كانت تقدر بـ 300 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل مليونًا ونصف المليون جنيه مصري تقريبًا.
وأضاف شكل، أن المبلغ تم جمعه في 24 ساعة بعد النداء المستمر الموجه لأبناء الوطن بالخارج للوقوف مع حالة السجين ” علي ” ، ودفع الدية المقررة عليه بحكم المحكمة، وهي 300 ألف ريال نتيجة حادث نتج عنه وفاة أحد الأشخاص.
وكان المصري تسبب حين كان يعمل سائق حافلة لنقل وخدمة الحجاج في حادث نتج عنه وفاة مواطن سعودي. وطبقًا للقانون السعودي يُطلَب من السائق دفع دية لأهل المتوفى.
((ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6273 ] نشر منذ 2 ساعتين
فيهم الخير والبركه انهم كالجسد الواحد
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26589 ] نشر منذ 2 ساعتين
شعب مصر
أقدع نااااااااااس😘😘😘😘
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26589 ] نشر منذ 2 ساعتين
لو خيروني وين أعيش باقي حياتي
لأخترت أعيش بمصر
وأموت فيها وأندفن بترابها😘😘😘
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24338 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب الله يجزاهم خير
براغى[ عدد التعليقات: 517 ] نشر منذ 1 ساعة
.بارك الله فيك اخى الكريم ..ارض مصر الطيبة بوركت فى القران وواصى الرسول الكريم بها وباهلها خيرا..وحب مصر واجب على كل مسلم لانها قلب الامة النابض وكما قال احد التابعين لا يكره مصر الا منافق او من كان فى قلبه مرض