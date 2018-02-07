  • الأربعاء 7

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الإنذار المبكر يحذر من ضباب يعيق الرؤية بالمنطقة الشرقية

الإنذار المبكر يحذر من ضباب يعيق الرؤية بالمنطقة الشرقية

الإنذار المبكر يحذر من ضباب يعيق الرؤية بالمنطقة الشرقية
علي القحطاني(صدى):

حذر مركز النظام الآلي للإنذار المبكر ، من تشكل ضباب بالمنطقة الشرقية في الدمام ، تمتد إلى الجبيل والظهران والأجزاء المجاورة لها .

وأشار الإنذار المبكر إلى أن الضباب يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية ، حيث تصل إلى أقل من 2 كم ، من اليوم الأربعاء وحتى غدًا الخميس .


الوسوم:, , , ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 14408 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يحفظنا جميعا

[ عدد التعليقات: 811 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يستر على المسلمين.

[ عدد التعليقات: 2732 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يديم علينا الخير اللي احنا فيه 😍 والأمن والآمان 💖

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *