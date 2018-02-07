الإنذار المبكر يحذر من ضباب يعيق الرؤية بالمنطقة الشرقية

علي القحطاني(صدى):

حذر مركز النظام الآلي للإنذار المبكر ، من تشكل ضباب بالمنطقة الشرقية في الدمام ، تمتد إلى الجبيل والظهران والأجزاء المجاورة لها .

وأشار الإنذار المبكر إلى أن الضباب يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية ، حيث تصل إلى أقل من 2 كم ، من اليوم الأربعاء وحتى غدًا الخميس .