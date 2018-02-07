الإنذار المبكر يحذر من ضباب يعيق الرؤية بالمنطقة الشرقية
حذر مركز النظام الآلي للإنذار المبكر ، من تشكل ضباب بالمنطقة الشرقية في الدمام ، تمتد إلى الجبيل والظهران والأجزاء المجاورة لها .
وأشار الإنذار المبكر إلى أن الضباب يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية ، حيث تصل إلى أقل من 2 كم ، من اليوم الأربعاء وحتى غدًا الخميس .
alfahd42[ عدد التعليقات: 14408 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يحفظنا جميعا
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24338 ] نشر منذ 3 ساعات
يازين المنظر
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 811 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يستر على المسلمين.
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2732 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يديم علينا الخير اللي احنا فيه 😍 والأمن والآمان 💖