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حادث في العمل




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 42456 ] نشر منذ 3 ساعات

ياساتر ,,

,, الظاهر ان هذا العامل غبي وابله بنفس الوقت ,,

[ عدد التعليقات: 14408 ] نشر منذ 3 ساعات

الله اعلم بعض العماله مايجي منه ابد

[ عدد التعليقات: 811 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم إكفنى شرالثوارة ماظهر منها وما بطن.

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