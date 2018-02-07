حادث في العمل

الأربعاء 7
فبراير
ياساتر ,,
,, الظاهر ان هذا العامل غبي وابله بنفس الوقت ,,
الله اعلم بعض العماله مايجي منه ابد
اللهم إكفنى شرالثوارة ماظهر منها وما بطن.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42456 ] نشر منذ 3 ساعات
ياساتر ,,
,, الظاهر ان هذا العامل غبي وابله بنفس الوقت ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 14408 ] نشر منذ 3 ساعات
الله اعلم بعض العماله مايجي منه ابد
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 811 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم إكفنى شرالثوارة ماظهر منها وما بطن.