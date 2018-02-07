بالصور.. خادم الحرمين يشارك زوار ” الجنادرية 32 ” بأداء العرضة السعودية

نايف السالم(صدى):

ضمن فعاليات ” الجنادرية 32 ” رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مساء اليوم الأربعاء، حفل العرضة السعودية حيث قام بمشاركة زوار ” الجنادرية 32 ” رقصة العرضة السعودية.

ولدى وصول الملك إلى مقر المهرجان بالجنادرية، كان في استقباله – أيده الله – الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، ونائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري، وعدد من المسؤولين.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله -، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، والسيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي بسلطنة عمان، والشيخ الفريق الركن محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني بمملكة البحرين، الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ زايد للأعمال الخيرية والإنسانية.