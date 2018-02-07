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الاتحادي خريص يجري عملية ناجحة في الرباط الصليبي

الاتحادي خريص يجري عملية ناجحة في الرباط الصليبي
نواف السالم(صدى):

خضع لاعب الاتحاد الأول لكرة القدم عوض خريص ، إلى عملية جراحية بالرباط الصليبي ، اليوم الأربعاء ، تكللت بالنجاح .

وأعلنت إدارة النادي عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، نجاح العملية التي أجريت للاعب تحت إشراف الدكتور محمد البلوي ومتابعة من الشريك الطبي للعميد بوبا العربية ، ليخضع بعدها إلى البرنامج العلاجي والتأهيلي .

وكان ” خريص ” قد تعرض للإصابة خلال مباراة الاتفاق أمام أحد ، ليتوقف عن استكمال المباراة ، بعدما كشفت الفحوصات الطبية عن تعرضه لقطع في الرباط الصليبي .


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