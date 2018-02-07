الوليد بن طلال يرأس اجتماع مؤسسته الإنسانية

نايف السالم(صدى):

حضر الأمير الوليد بن طلال، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس إدارة مؤسسة الوليد للإنساني، الذي يرأسه، لمناقشة المشاريع الوطنية والعالمية للمؤسسة.

وعلق الحساب المؤسسة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام ” ، ” كعادة رئيس مجلس أمنائنا، سمو الأمير الوليد بن طلال السنوية اجتمع سموه مع المجلس الإداري لمؤسسة الوليد للإنسانية للإطلاع و مناقشة المشاريع الوطنية والعالمية للمؤسسة ” .

ونشر الحساب، صورة للوليد بن طلال تحيط به مجموعة من الموظفات.