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الوليد بن طلال يرأس اجتماع مؤسسته الإنسانية

الوليد بن طلال يرأس اجتماع مؤسسته الإنسانية
نايف السالم(صدى):

حضر الأمير الوليد بن طلال، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس إدارة مؤسسة الوليد للإنساني، الذي يرأسه، لمناقشة المشاريع الوطنية والعالمية للمؤسسة.

وعلق الحساب المؤسسة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام ” ، ” كعادة رئيس مجلس أمنائنا، سمو الأمير الوليد بن طلال السنوية اجتمع سموه مع المجلس الإداري لمؤسسة الوليد للإنسانية للإطلاع و مناقشة المشاريع الوطنية والعالمية للمؤسسة ” .

ونشر الحساب، صورة للوليد بن طلال تحيط به مجموعة من الموظفات.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 916 ] نشر منذ 3 ساعات

ولا موظف واحد في الجلسة ! خلاص يا الوليد. اضيف اسمك ضمن قائمة ال٢٠٠ الفاسدين في المملكة. لايمكنك محو تلك الصورة من ذاكرتنا.

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