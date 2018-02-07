الوليد بن طلال يرأس اجتماع مؤسسته الإنسانية
حضر الأمير الوليد بن طلال، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس إدارة مؤسسة الوليد للإنساني، الذي يرأسه، لمناقشة المشاريع الوطنية والعالمية للمؤسسة.
وعلق الحساب المؤسسة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام ” ، ” كعادة رئيس مجلس أمنائنا، سمو الأمير الوليد بن طلال السنوية اجتمع سموه مع المجلس الإداري لمؤسسة الوليد للإنسانية للإطلاع و مناقشة المشاريع الوطنية والعالمية للمؤسسة ” .
ونشر الحساب، صورة للوليد بن طلال تحيط به مجموعة من الموظفات.
abdul[ عدد التعليقات: 916 ] نشر منذ 3 ساعات
ولا موظف واحد في الجلسة ! خلاص يا الوليد. اضيف اسمك ضمن قائمة ال٢٠٠ الفاسدين في المملكة. لايمكنك محو تلك الصورة من ذاكرتنا.