قرار نهائي بعدم معاقبة بيكيه على تصرفه مع إسبانيول

نواف السالم(صدى):

أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرارًا نهائيًا بعد معاقبة مدافع برشلونة جيرارد بيكيه ، بعدما احتفل بهدف تعادل فريقه أمام إسبانيول في الديربي الكتالوني ، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الليغا .

وأشارت لجنة المسابقات إلى أنها لم تتلق أي شكاوى أو بلاغات ضد ما قام به ” بيكيه ” حتى ما قبل اجتماعها اليوم الأربعاء ، وهو ما يمنع اتخاذ أي قرارات ضده ، بالإضافة إلى عدم اتخاذ حكم اللقاء خيل مانسانو أي شئ بخصوص طريقة احتفال المدافع في تقريره حول المباراة .

يذكر أن المدافع البرشلوني ، كان قد أشار بالصمت لجماهير إسبانيول التي حضرت لمقر فريقها في ملعب ” آر سي دي إي ” ، بعدما أحرز هدف التعادل في المنعطف الأخير للقاء الذي أقيم الأحد الماضي .