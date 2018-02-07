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سعود بن عبدالرحمن يتكفل بألف تذكرة لمباراة النصر والهلال

سعود بن عبدالرحمن يتكفل بألف تذكرة لمباراة النصر والهلال
نواف السالم(صدى):

تكفل عضو شرف النادي الأستاذ سعود بن عبدالرحمن المالك بقيمة الف تذكرة لمباراة النصر والهلال وذلك دعمًا منه لجماهير العالمي في وقوفها المعتاد ومساندتها للفريق .

وقال نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : سيتولى مجلس الجماهير توزيع هذه التذاكر.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 14408 ] نشر منذ 4 ساعات

بالتوفيق للعالمي

[ عدد التعليقات: 14408 ] نشر منذ 4 ساعات

جمهور العالمي لايحتاج للتذاكر المجانيه يحتاج نتائج طيبه ومستوى طيب من اللاعبين ويحضر مثل ماحصل قبل 3مواسم

[ عدد التعليقات: 14408 ] نشر منذ 4 ساعات

عندما يقدم الفريق مستوى طيب ويخسر مايهم لان الفوز والخساره متوقعه في عالم كرة القدم بس لانتيجه ولا مستوى هذا اللي يزعل الجماهير على الفريق

[ عدد التعليقات: 14408 ] نشر منذ 4 ساعات

اهم شي يبتعدون اللاعبين عن البرود

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