سعود بن عبدالرحمن يتكفل بألف تذكرة لمباراة النصر والهلال
تكفل عضو شرف النادي الأستاذ سعود بن عبدالرحمن المالك بقيمة الف تذكرة لمباراة النصر والهلال وذلك دعمًا منه لجماهير العالمي في وقوفها المعتاد ومساندتها للفريق .
وقال نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : سيتولى مجلس الجماهير توزيع هذه التذاكر.
alfahd42[ عدد التعليقات: 14408 ] نشر منذ 4 ساعات
بالتوفيق للعالمي
alfahd42[ عدد التعليقات: 14408 ] نشر منذ 4 ساعات
جمهور العالمي لايحتاج للتذاكر المجانيه يحتاج نتائج طيبه ومستوى طيب من اللاعبين ويحضر مثل ماحصل قبل 3مواسم
alfahd42[ عدد التعليقات: 14408 ] نشر منذ 4 ساعات
عندما يقدم الفريق مستوى طيب ويخسر مايهم لان الفوز والخساره متوقعه في عالم كرة القدم بس لانتيجه ولا مستوى هذا اللي يزعل الجماهير على الفريق
alfahd42[ عدد التعليقات: 14408 ] نشر منذ 4 ساعات
اهم شي يبتعدون اللاعبين عن البرود