سعود بن عبدالرحمن يتكفل بألف تذكرة لمباراة النصر والهلال

نواف السالم(صدى):

تكفل عضو شرف النادي الأستاذ سعود بن عبدالرحمن المالك بقيمة الف تذكرة لمباراة النصر والهلال وذلك دعمًا منه لجماهير العالمي في وقوفها المعتاد ومساندتها للفريق .

وقال نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : سيتولى مجلس الجماهير توزيع هذه التذاكر.