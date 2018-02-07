بالفيديو.. 1000 مطارد لملايين أربعينية سعودية

سعيد العجل(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يروي قصة سيدة تدعي حصة من الرياض.

وأظهر مقطع الفيديو، الإعلامي الدكتور عبدالعزيز الزير، وهو يستمع لتفاصيل حياة سيدة تدعي ” حصة ” ، حيث قالت إن واله ترك لها ثروة كبيرة، وكان دائما والدها يحذرها من الزواج من الشباب الذي يبحث عن المال فقط.

وأضافت حصه، ” أنها تريد الزواج من رجل يراعي الله فيها حتي لو كان متزوج ولدية أسرة ” ، مشيرة إلي أن ” لديها من المال ما يجعلها تعيش سعيدة كما أن لدليها منزا كريم ” .

وأوضح الزير في تصريح خاص لـ ” صدى ” ، أن هناك عدد كبير من القنوات تداولت المقطع، مشيرًا إلي أن عدد طالبي يد ” حصة ” تجاوز الألف شخص عبر اتصالات تعد الاعلى عبر كافة البرامج التى قدم حلقاتها.