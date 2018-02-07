بالفيديو.. 1000 مطارد لملايين أربعينية سعودية
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يروي قصة سيدة تدعي حصة من الرياض.
وأظهر مقطع الفيديو، الإعلامي الدكتور عبدالعزيز الزير، وهو يستمع لتفاصيل حياة سيدة تدعي ” حصة ” ، حيث قالت إن واله ترك لها ثروة كبيرة، وكان دائما والدها يحذرها من الزواج من الشباب الذي يبحث عن المال فقط.
وأضافت حصه، ” أنها تريد الزواج من رجل يراعي الله فيها حتي لو كان متزوج ولدية أسرة ” ، مشيرة إلي أن ” لديها من المال ما يجعلها تعيش سعيدة كما أن لدليها منزا كريم ” .
وأوضح الزير في تصريح خاص لـ ” صدى ” ، أن هناك عدد كبير من القنوات تداولت المقطع، مشيرًا إلي أن عدد طالبي يد ” حصة ” تجاوز الألف شخص عبر اتصالات تعد الاعلى عبر كافة البرامج التى قدم حلقاتها.
صلاح[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 ساعات
يبحث عن الشهرة وقد تكون القصة مفبركة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42456 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يكفينا شر انفسنا والشيطان ,, آمين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 14408 ] نشر منذ 3 ساعات
آمين
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 811 ] نشر منذ 3 ساعات
سبحان الله وبحمده ،سبحان الله العظيم.
alfahd42[ عدد التعليقات: 14408 ] نشر منذ 3 ساعات
سبحان الله وبحمده ،سبحان الله العظيم.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2649 ] نشر منذ 3 ساعات
مساكم خير وبركات جميعا💐
اخباركم ان شاءالله بخير💐
ماشاءالله عليها (حصوصي) سحبت اشناب و أولهم المذيع😂
انا ارشح اخونا الغالي (شايب بروحه) الله يمسيه بالخير والسعاده
الاهم يشرط عليها سيارة لمبرقيني و مخيم في الثمامه😂😂
امزح معك 😊
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2649 ] نشر منذ 3 ساعات
مساكم خير وبركات جميعا💐
اخباركم ان شاءالله بخير💐
ماشاءالله عليها (حصوصي) سحبت اشناب و أولهم المذيع😂
انا ارشح اخونا الغالي (شايب بروحه) الله يمسيه بالخير والسعاده
الاهم يشرط عليها سيارة لمبرقيني و مخيم في الثمامه😂😂
امزح معك 😊
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1285 ] نشر منذ 3 ساعات
يعور القلب 💔مسكينه وتفكر متعدد بس مايظلم زوجته يعطيها الله على نيتها ويرزقها ويوفقها ويكتب لها الزوج اللي يحافظ عليها ويصونها ويعوضها السنين اللي راحت
والله المستعان❤️
الواقع[ عدد التعليقات: 5722 ] نشر منذ 2 ساعتين
مرتزقة المال والمصلحجية المعروفين من خلال تصرفاتهم وجشعهم يطاردون ويخضعون ويهينون أنفسهم تحت أحذية ذو المال سواء رجل أو أمره قبحهم الله
تميم[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللي يبينا عيت النفس تبغيه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8063 ] نشر منذ 1 ساعة
يا هـلاااا ومليون هـلا بحبيب قلبي ــ ↩ابو تركي ــ 💚❣️💚.
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أســـفَرَت وأنـوَرَت صــــــدي إبرَجعِـــتِك لنــا وأمطَـــــــرَت .🌧🌧🌧.
.
ويــنِك يا يخــوي .؟. ليــه أبعَـــدت عَنــا.؟. عســـى ألمانِـــع خيـــر .؟.
.
وَحَشتني … وَحَشتني … وَحَشتني … وَحَشتني … وَحَشتني …
.
ياوَلــــد أبـــــــــــوي وتاج راســـــــــــي ـ ي ↩ابو تركي ــ .💞💚💕.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26589 ] نشر منذ 1 ساعة
أنا شفت المقطع بصراحة
حزنت شوي للأخت حصه
سبحان الله
الدنيا ماتزين لأحد
الله عطاها خير وأخذ منها
أنا يوم شفت المذيع دقق عليها بالأسئلة
حسيت أنه يبي يتزوجها هو😂😂
عمومآ الله يسهلك ياأخت حصه
مبين من كلامك أنك عانيتي بحياتك
من البخل
وقسم باالله لولا أخاف يقولون تقدم لها طمعان فيها
ولا كان تداخلت معهم فاالبرنامج وطلبت يدها
وعلى الهواء
حتى لو هي فالأربعينات
ياشباب لاتترددوا
لمن يجد في نفسه أنه كفو لها
يتقدم
البنت كل ماكبرت كل ماأزدادت جمال.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26589 ] نشر منذ 1 ساعة
ياشباب
البنت العاقله لو هي كبيرة شوي
أحسن من الصغيرة الهبلا
زي الي تتشرط قبل امس تبي سيارة
وشهر عسل ف أوروبا
الي بيتقدم للأخت حصه
بيكسب فيها أجر
توكلوا على الله يامتزوجين
شدوا حيلكم
وأهم شي زوجتك الأوله تكون موافقه.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26589 ] نشر منذ 1 ساعة
ياأخوان
أبفتح معكم موضوع عن البخل
ياريت إذا في واحد بخيل يتداخل معي هنا
أبعرف وش شعورة
يمكن له وجهة نظر عن البخل فاالحياة
وحن ماندري
البعض يحسب أنه حرص
ترى في فرق بين البخل والحرص🤗
الصعباوي[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 1 ساعة
انا جاهز والله مو علشان الفلوس والملايين ذي وسخ دنياا مافكرت فيهاا ترى
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24338 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرزقها من واسع فضله
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24338 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يمسيك بالخير اخي ابو تركي والحمد لله على السلامه
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 368 ] نشر منذ 46 دقيقة
حصه مجرد رجل يقلد صوت مرأه اتخذته القناه سبيلا للشهره لا اكثر
انتشر مقطع الاتفاق بين المقدم للبرنامج والشخص متقمص شخصيه حصه المليونيره
صداوي[ عدد التعليقات: 1626 ] نشر منذ 46 دقيقة
اتصالها دعايه عرض زواج ما أحد جاها . لو معك مليارات وشكلك ماعجبني ماتزوجتك 😂😂
((ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6273 ] نشر منذ 42 دقيقة
الفقير والمحتاج هو اللي يقول على الفلوس وسخ دنيا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42456 ] نشر منذ 36 دقيقة
ههههههههههههههههه
,, ياهلا باالاخ ابو تركي .. اسفرت وانورت صحيفة صدى بقدومك الميمون ,,
,, انا برضه ارشح من ترشح يااخ ابو تركي ,, جبتها صح ياالحبيب ,,
,, من عادة الغايب لياحضر حضرت معه الغنايم ,, يامراحب ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26589 ] نشر منذ 34 دقيقة
الفلوس مهي وسخ دنيا
هذي ضرورة ووسيلة للعيش لكن بعض الناس جعل منها غاية
الوسخ هو الي يترسب بداخل الإنسان من حب الفلوس
مو الفلوس☺️