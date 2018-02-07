لجنة الانضباط والاخلاق تصدر 11 قرارًا بغرامات مالية لأندية الدوري

نواف السالم(صدى):

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق ، قرارات بحق المخالفين مساء اليوم الأربعاء ، والتي تمثلت في قرارين بإلزام لاعبي نادي التعاون جفين البيشي و عبدالمجيد الرويلي ، بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال ، بسبب غيابه عن اللقاء الإعلامي بمنطقة اللقاءات السريعة الحصرية في مواجهة الفيصلي ضمن مباريات دوري المحترفين .

وألزمت اللجنة نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 105 ألف ريال ، بسبب قيام جماهيره بقذف علبة مياه أصابت أحد رجال الأمن ، خلال مواجهة أحد ضمن دوري المحترفين ، كما ألزمت النادي بغرامة 15 ألف ريال للتأخر في تسليم كشف أسماء المشاركين في المباراة عن الوقت المحدد .

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق أن تلزم مدرب الاتحاد خوسيه سييرا بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال ، لغيابه عن المؤتمر الصحفي أمام أحد ضمن دوري المحترفين .

وأقرت اللجنة غرامة مالية لمساعد الأمين العام للهلال فهد الحميدي ، قدرها 20 ألف ريال بسبب تواجده داخل الملعب رغم عدم تسجيل اسمه في قائمة الفريق الذي يواجه الاتحاد ضمن لقاءات دوري المحترفين

وألزمت النادي الأهلي بغرامة 35 ألف ريال لقيام جماهيره بقذف 5 أدوات خلال مباراته مع الشباب ضمن الدوري ، بالإضافة إلى إلزام أحد بغرامة 10 آلاف ريال لقذف جماهيره أوراق رول كاشير بعدد كبير جدًا خلال لقاء الاتحاد ضمن مباريات الدوري ، وألزمت نادي الشباب بغرامة 10 آلاف ريال لقذف جماهيره علبة مياه أمام الأهلي ضمن لقاءات دوري المحترفين .