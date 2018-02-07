صورة نادرة من مهرجان الجنادرية 1987

علي القحطاني (صدى):

تداول رواد التواصل الاجتماعي، على موقع ” تويتر ” اليوم الأربعاء، بالتزامن مع المهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية لدورته الثانوية والثلاثين، صورة نادرة من ” الجنادرية ” ، تعود لمهرجان الجنادرية عام 1987 ميلادية، ويظهر فيها أربعة فرسان يشاركون في يوم الافتتاح، ويعد هذا المنظر رمز للأصالة والقوة والفروسية في أرض الجزيرة العربية.

وتفاعل العديد من النشطاء مع الصورة الذي أعاد نشرها حساب ذاكرة الماضي الجميل، على ” تويتر ” .