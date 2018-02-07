صورة نادرة من مهرجان الجنادرية 1987
تداول رواد التواصل الاجتماعي، على موقع ” تويتر ” اليوم الأربعاء، بالتزامن مع المهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية لدورته الثانوية والثلاثين، صورة نادرة من ” الجنادرية ” ، تعود لمهرجان الجنادرية عام 1987 ميلادية، ويظهر فيها أربعة فرسان يشاركون في يوم الافتتاح، ويعد هذا المنظر رمز للأصالة والقوة والفروسية في أرض الجزيرة العربية.
وتفاعل العديد من النشطاء مع الصورة الذي أعاد نشرها حساب ذاكرة الماضي الجميل، على ” تويتر ” .
alfahd42[ عدد التعليقات: 14408 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يازمن
alfahd42[ عدد التعليقات: 14408 ] نشر منذ 3 ساعات
قبل 31سنه الله يعلم من الحي منهم ومن الميت
alfahd42[ عدد التعليقات: 14408 ] نشر منذ 3 ساعات
الحي الله يبارك له في عمره وصحته والميت الله يرحمه برحمته