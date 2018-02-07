بالصور.. الهلال يختتم تحضيراته لمواجه النصر بمران تكتيكي

ماجد محمد(صدى):

أنهى فريق الهلال الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تحضيراته الميدانية، استعدادًا لمواجهة ضيفه ” النصر ” ، غدًا الخميس، على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن لقاءات الجولة الـ 21 من دوري المحترفين.

وركز المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، -في المران- على الجوانب الفنية، إذ بدأ المران بتدريبات فنية متنوعة باستخدام الكرة، من ثم طبق بعدها عددًا من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في اللقاء، اختتمها بمناورة على جزء من مساحة الملعب، شهدت مشاركة المحترف المغربي أشرف بن شرقي.