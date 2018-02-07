بالصور.. الهلال يختتم تحضيراته لمواجه النصر بمران تكتيكي
أنهى فريق الهلال الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تحضيراته الميدانية، استعدادًا لمواجهة ضيفه ” النصر ” ، غدًا الخميس، على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن لقاءات الجولة الـ 21 من دوري المحترفين.
وركز المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، -في المران- على الجوانب الفنية، إذ بدأ المران بتدريبات فنية متنوعة باستخدام الكرة، من ثم طبق بعدها عددًا من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في اللقاء، اختتمها بمناورة على جزء من مساحة الملعب، شهدت مشاركة المحترف المغربي أشرف بن شرقي.
((ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6273 ] نشر منذ 3 ساعات
بالتوفيق للزعيم سير الى الامام وعين الله تحفظك وترعاك
alfahd42[ عدد التعليقات: 14408 ] نشر منذ 3 ساعات
موفقين بس الله ينصر النصر عليكم بكره
((ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6273 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب