استئناف بناء أطول ناطحة سحاب بالعالم في جدة

نايف السالم(صدى):

قال مدير الكونسورتيوم الذي يتولى بناء أطول ناطحة سحاب في العالم في مدينة جدة، اليوم الأربعاء، إن المشروع البالغة قيمته 1.5 مليار دولار يمضي قدما.

وأضاف منيب حمود، الرئيس التنفيذي لشركة جدة الاقتصادية: واجهنا تأخيرات. مشاريع بهذا الحجم دائما ما تواجه تأخيرات. آمل أن نعوض التأخيرات. نأمل أن يكون الافتتاح بحلول 2020.

من المنتظر أن يتجاوز ارتفاع برج جدة، الذي سيضم مساحات سكنية وفندقية ومرافق للتسوق، 1000 متر، ليعلو على برج خليفة في دبي، وهو حاليا أطول مبنى في العالم بارتفاع يتجاوز 828 مترا.