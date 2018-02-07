استئناف بناء أطول ناطحة سحاب بالعالم في جدة
قال مدير الكونسورتيوم الذي يتولى بناء أطول ناطحة سحاب في العالم في مدينة جدة، اليوم الأربعاء، إن المشروع البالغة قيمته 1.5 مليار دولار يمضي قدما.
وأضاف منيب حمود، الرئيس التنفيذي لشركة جدة الاقتصادية: واجهنا تأخيرات. مشاريع بهذا الحجم دائما ما تواجه تأخيرات. آمل أن نعوض التأخيرات. نأمل أن يكون الافتتاح بحلول 2020.
من المنتظر أن يتجاوز ارتفاع برج جدة، الذي سيضم مساحات سكنية وفندقية ومرافق للتسوق، 1000 متر، ليعلو على برج خليفة في دبي، وهو حاليا أطول مبنى في العالم بارتفاع يتجاوز 828 مترا.
abdul[ عدد التعليقات: 916 ] نشر منذ 4 ساعات
من علامات الساعة !
alfahd42[ عدد التعليقات: 14408 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يبارك لنا في خير بلدنا ويحفظها من كل شر
alfahd42[ عدد التعليقات: 14408 ] نشر منذ 3 ساعات
وعلامات الساعه سوف تظهر عاجلا او اجلا هل نقف عن البناء من اجل ماتظهر
على الانسان ان يعمل لاخرته كانه يموت غدا ويعمل لدنياه كانه يعيش للابد