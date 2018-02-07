” العمل ” : 8282 سجلوا في بوابة ” العمل الحر ” و3570 ممارسًا أصدروا الوثيقة

واس(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” خالد أبا الخيل، عن تسجيل 8282 سعوديًا وسعودية في بوابة ” العمل الحر ” ، منذ انطلاق البرنامج في 20 محرم الماضي، وذلك عبر بوابة البرنامج المتوفرة على الرابط: https://freelance.sa، مشيرًا إلى أنه تم إصدار وثيقة العمل الحر لـ 3570 ممارسًا وممارسة للعمل الحر.

وبيَّن أبا الخيل أن ” هدف ” ، يسهم في دفع نسبة من قيمة اشتراك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نيابة عن ممارس العمل الحر المشترك في البرنامج، بهدف توفير الحماية الاجتماعية لممارسي العمل الحر (ذكورًا، إناثًا) في المملكة.

وأوضح، أن الصندوق يدعم ممارسي العمل الحر بدفع ما يعادل نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية للحاصلين على رخصة عمل حر، تُدفع مباشرة لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل شهري؛ وذلك من خلال مساهمة ” هدف ” بدفع مبلغ 540 ريالاً شهريًا للسنة الأولى، و360 ريالاً شهريًا للسنة الثانية.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، أن مدة دعم المستفيد تصل إلى 24 شهرًا من تاريخ اشتراكه الاختياري في التأمينات الاجتماعية. داعيًا السعوديين والسعوديات إلى التسجيل في بوابة ” العمل الحر ” ، والتسجيل في البرنامج للاستفادة من الدعم الذي يقدمه ” هدف ” ، كما يمكن الحصول على التفاصيل عبر زيارة موقع ” هدف ” الإلكتروني على الرابط: www.hrdf.org.sa أو الاتصال بهاتف خدمة العملاء على الرقم: (920020301).