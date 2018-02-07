وزيرة خارجية الهند: يسرني أن أمثل بلدي ضيف شرف الجنادرية 32

نايف السالم(صدى):

قالت وزيرة خارجية جمهورية الهند سوشما سواراج، يسرني أن أمثل بلدي ضيف شرف الجنادرية32، مؤكدة أن بلادها تقدر رؤية 2030 الطموحة ودورها في التحول الاقتصادي والاجتماعي.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، قد استقبل في الجنادرية اليوم، الوزيرة الهندية؛ وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية المميزة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي، وسفير الهند لدى المملكة أحمد جاويد.