نشر : منذ 4 ساعات 1٬589 4 منوعات مقتل صاحب مقهى بسبب كوب شاي القاهرة(صدى): قام مسجل خطر على قتل صاحب مقهى بالجيزة غرب القاهرة في مصر بعدما سدد له طعنة نافذة وفر هارباً بسبب الخلاف على ثمن كوب شاي. وقالت مصادر إعلامية، إن شرطة الجيزة تواصل تحرياتها لضبط المتهم فيما تولت النيابة التحقيق. الوسوم:شاي, مصر, مقهى
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42456 ] نشر منذ 4 ساعات
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 14408 ] نشر منذ 3 ساعات
حضر شوشو خرج الغضب واعماهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 14408 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يخزيه شوشو
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26589 ] نشر منذ 2 ساعتين
يجيبونه المصريين🤗🤗🤗