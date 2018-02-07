مقتل صاحب مقهى بسبب كوب شاي

القاهرة(صدى):

قام مسجل خطر على قتل صاحب مقهى بالجيزة غرب القاهرة في مصر بعدما سدد له طعنة نافذة وفر هارباً بسبب الخلاف على ثمن كوب شاي.

وقالت مصادر إعلامية، إن شرطة الجيزة تواصل تحرياتها لضبط المتهم فيما تولت النيابة التحقيق.