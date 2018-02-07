ثلاثيني يشعل النار على نفسه لإخراج شقيقه من السجن
قام ثلاثيني بإشعال النار على نفسه اليوم الأربعاء، في منظقة شارع الرشيد بمدينة إربد شمال الأردن.
وقالت مصادر إعلامية أنه قد أسعف إلى مستشفى الأميرة بسمة شاب من مواليد 1984 من ارباب السوابق، على اثر حرق نفسه مطالبًا باخراج شقيقه من السجن.
وأضافت المصادر أن حالته العامة سيئة مشيرًا إلى تواجد المجموعات الأمنية بالموقع لمتابعة الحادثة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42456 ] نشر منذ 4 ساعات
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26589 ] نشر منذ 2 ساعتين
يارب يموت☺️