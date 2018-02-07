المعارضة القطرية: احذروا من بعض الموظفين بالمؤسسات الحكومية

طلال الضوي(صدى):

حذر إتلاف المعارضة القطرية، الشعب القطري من بعض الموظفين العاملين في مؤسسات حكومية تحت مسميات وظيفية اعطاها لهم النظام وهم لا يستحقوها.

وقال إتلاف المعارضة عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : مهمة هؤلاء الذين جيئ بهم من بعض بيئات تنظيم الاخوان الارهابي في الخارج هي مراقبة وتتبع القطريين وما يقومون به وعن من يتحدثون وما هي اكثر المواضيع التي تحتل الاولوية في نقاشاتهم.

وأضاف : هؤلاء الجواسيس وزعوا على المؤسسات الاعلامية والتربوية والمصارف. لكن التركيز كان على الكيانات والادارات الخدمية التي يكون فيها تواصل واحتكاك يومي من المواطنين والمقيمين مع موظفي خدمة العملاء.