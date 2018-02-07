بالفيديو.. حوار طريف بين الفنان محمد عبده وسارة دندراوي على الهواء

أماني الغامدي(صدى):

داعب الفنان محمد عبده، الإعلامية سارة دندراوي، خلال الاتصال به مباشرة على الهواء، لمعرفة ما يدور في كواليس مهرجان الجنادرية السنوي للتراث والثقافة، والاستعدادت قبل بداية حفل الافتتاح.

وقال ” عبده ” ، في بداية حديثه، ” هلا ياقمر كيف حال وحمدلله الله يبارك فيك.. كيفك ” ، للتنوه الإعلامية بأن البرنامج على الهواء، ولكن الفنان استمر بالمزح قائلا: ” الهواء يا سلام تاراوة ” .

وأشار ” عبده ” ، إلى أن الكوليس تشهد حضور العديد من الفنانين” راشد الماجد، رابح صقر، ماجد المهندس ” .

وتفتتح اليوم النسخة الثانية والثلاثون لمهرجان الجنادرية السنوي للتراث والثقافة، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز, ويتضمن حفل الافتتاح أوبريتا غنائيا لفناني المملكة وستكون الهند ضيف شرف هذا العام.