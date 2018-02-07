بالصور.. 9 ملايين دولار لـ ” جاكوزي ومسبح وسونا ” بمرقد ديني في إيران

طهران(صدى):

أثارت تصريحات نائب في البرلمان الإيراني، كشف فيها عن إنشاء جاكوزي وسونا ومسبح في سرداب لضريح شخصية دينية في شمال العاصمة الإيرانية طهران بمنطقة ” وَنَك ” ، ضجة كبيرة في الإعلام الإيراني الناطق بالفارسية.

وقال قاسم میرزايي، عضو ” تكتل الأمل ” الموالي للرئيس الإيراني حسن روحاني في البرلمان، ثمة غموض جاد حول المصادر المالية والمساعدات المخصصة للمؤسسات الدينية والمساجد والجماعات المذهبية والمشاريع المتعلقة بها ” ، مستنداً إلى تقرير محمد علي نجفي، عمدة طهران الحالي، حول صرف ميزانية بلدية العاصمة في الدورة السابقة.

وكان نجفي سلط الضوء في تقريره على المساعدات المالية المخصصة للمؤسسات الثقافية الخاصة، وصرف هذه المساعدات خارج الأطر والمبادئ المعتمدة لإقامة الطقوس المذهبية والحسينيات.

وفي خضم نقده الشديد لطريقة منح المساعدات في فترة الرئيس السابق لبلدية طهران، كشف النائب الإصلاحي، قاسم ميرزايي قائلاً: ” على سبيل المثال تم إنشاء سونا ومسبح وجاكوزي في سرداب أحد الأضرحة في وَنَك بتكلقة قدرها 30 مليار تومان ” .

ووفقاً لصرف العملة في فترة رئيس بلدية طهران السابق، الجنرال قاليباف، كان 30 مليار تومان يعادل حوالي 9 ملايين دلار أميركي.

وكان محمد باقر قاليباف، وهو سياسي أصولي متشدد وضابط سابق في الحرس الثوري، شغل منصب عمدة طهران، حيث ترشح 3 مرات في الانتخابات الرئاسية ولم يذق طعم الفوز، وخسر في الانتخابات الأخيرة عام 2017 أمام حسن روحاني، وهناك ملفات فساد ضد بلدية طهران خلال الفترة التي ترأسها قاليباف.