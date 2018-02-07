الجنادرية 32 تستقبل زوارها غدًا بالفلكلور الشعبي

نايف السالم(صدى):

يستقبل المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الـ 32، زواره غدًا الخميس على أرض القرية التراثية بالفلكلور الشعبي.

ويبذل المنظمون حثيث جهودهم من أجل تذليل كل الصعاب لراحة الزوار، ليعيشوا أياماً من الاستمتاع بتراث وثقافة المملكة وبمشاركة دول الخليج، إضافة إلى مشاركة ضيف الشرف لهذا العام جمهورية الهند.

ومن أبهى وأجمل صور المهرجان، تلك المباني التراثية الرائعة التي تعود بالذاكرة إلى مئات السنين، إضافة على بعض التصاميم الحضارية؛ مما أضفى إلى المكان نكهة الحاضر المستوحى من الماضي.