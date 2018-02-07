دياز: الفوز على النصر طريقنا للحفاظ على الدوري

ماجد محمد(صدى):

أكد مدير الجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم الأرجنتيني رامون دياز، أن استعداداتهم للقاء النصر جيدة، مشيرًا إلى أنهم حضروا فريقهم، لتقديم مستوى متميز، وتحقيق النقاط الثلاث.

وقال ” دياز ” ، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم الأربعاء، في مركز الأمير فهد بن سلمان الإعلامي بمقر النادي، ” نهتم بفريقنا بشكل كبير، ونعمل على تصحيح الأخطاء، والاستمرار في تقديم الأداء الجيد، الذي يمكّننا في المحافظة على بطولة الدوري ” .

وتابع مدير الجهاز الفني لفريق الهلال، ” لاعبو الهلال اعتادوا على الضغوطات، وهم لاعبون محترفون، وسنقاتل كمنظومة عمل متكاملة، لإسعاد الجماهير، وأن لا نتخاذل بعد الفوز الكبير في اللقاء الماضي ” .

وذكر ” دياز ” ، أن مباريات الديربي لا تخضع لأي مقياس، وفريق النصر فريق محترم، موضحا أن أمر مشاركة المنضم حديثًا للفريق أشرف بن شرقي سوف يتحدد بعد تدريب الفريق مساء اليوم، وأن الأرجنتيني إيزكويل سيروتي مستعد لخوض المباراة، بعد مشاركته مع الفريق في الشوط الثاني من مواجهة الباطن، التي فاز فيها بخماسية.