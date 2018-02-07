بالفيديو.. قطر تفشل في الترويج لتدويل الحرمين الشريفين

سعيد العجل(صدى):

نادت إيران بتدويل الحرمين الشريفين، تلك الدعوة التي تلقى استنكارًا إسلاميًا واسعًا، حيث ركبت قطر منذ موسم الحج الماضي هذه الموجة الإيرانية، وتلقت حزمًا سعوديًا بأن ذلك يعد خط أحمرا، وإعلان الحرب.

وتستميت قناة الجزيرة هذه الأيام بالترويج للدعاية الإيرانية، حيث ستفشل ومن وراءها كما فشلت إيران في الماضي.

وشن العديد من المسؤولين بالدول العربية الأخرى، الهجوم على قطر بسبب ترويجها لتدويل الحرمين، حيث أكد بعضهم على أن ذلك دليل على سير قطر وراء إيران.

ودشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق ” الحرمين خط أحمر ” ، أمس الثلاثاء، اعتراضًا على ماتروج له قطر الإرهابية.

وشارك المغردون معربين عن استنكارهم، مقطع فيديو سابقًا لوزير الخارجية عادل الجبير، حول مطالب تدويل الحرمين، قال فيها: المملكة العربية السعودية تعتبر أن أي طلب لتدويل الأماكن المقدسة بمنزلة عمل عدواني، ونعتبره بمنزلة إعلان حرب على السعودية.

بينما غرد الشيخ خالد بن أحمد، وزير خارجية البحرين، قائلا: إن مطالبات تدويل الحرمين لا تفتح باب النقاش بل تكشف ما وصفه بـ ” السقوط الأخلاقي ” ، على حد تعبيره.

وشارك وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد بتغريدة قال فيها: لا ينكر الجهود الجبارة التي تبذلها السعودية في خدمة ضيوف الرحمن والعناية بالحرمين إلا من أعماه الغلّ عن رؤية الحقيقة فقادته الضغينة ودفعه الحقد إلى القيام بأعمال دنيئة للإساءة للمملكة وللمسلمين في كل مكان .

يذكر أن الدوحة روجت، عبر أذرعها الإعلامية، لما قالت إنه دعوة لتدويل الحرمين، ما استدعى ردودًا منددة بقطر وأسلوبها.



