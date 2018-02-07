الأرصاد: طقس الخميس مستقر ومعتدل الحرارة على معظم الأنحاء
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، غدًا الخميس، طقسا مستقرا ومعتدل الحرارة خلال النهار على معظم مناطق المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان ، عسير والباحة واجزاء من شمال المملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-36كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.
بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42425 ] نشر منذ 2 ساعتين
خير ان شاء الله ,,
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 801 ] نشر منذ 1 ساعة
يعني الجنادرية بكرة جوها ، ياسلملم.خميسكم فلة إن شاء الله.
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2067 ] نشر منذ 50 دقيقة
خلاص ذهب الشتاء ولن يعود الا بعد 10اشهر
alfahd42[ عدد التعليقات: 14408 ] نشر منذ 37 دقيقة
باقي منه اسبوعين الشتاء
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3941 ] نشر منذ 36 دقيقة
متى يجي بياع الخبل عباته
((ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6268 ] نشر منذ 23 دقيقة
الجنادريه لا جديد
((ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6268 ] نشر منذ 23 دقيقة
القاهره ولا المغرب