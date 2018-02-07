تعرفي على أفضل وقت لتنشري صورك على انستجرام

أماني الغامدي(صدى):

لا شكّ انك كغالبيات النساء تسعين الى الحصول على أعلى عدد من المتابعين على انستجرام وترغبين في نيل أعلى نسبة من الاعجاب على الصور والفيديوهات التي تنشرينها على حسابك الرسمي، وإن هذه الرغبة قد عززتها أكثر وأكثر الحسابات الرسمية للنجمات العربيات والعالميات ومدونات الموضة والجمال على مواقع التواصل الاجتماعي عموماً، وانستقرام تحديداً.

وقد تبيّن أنه لا يكفي التقاط الصورة الناجحة التي تبرز جمالك وما تتمتعين به من مقومات جذابة لتحصلي على نسب كبيرة من الاعجاب والتعليقات، بل عليك نشرها في الوقت المناسب. فبحسب ما كشف الخبراء، ثمّة وقت معيّن لنشر الصور والفيدوهات على انستجرام، على كل امرأة الالتزام به.

وفي حين كانت دراسات سابقة قد أكّدت أن الوقت الانسب للنشر على انستغرام يتراوح بين الساعة السابعة والتاسعة من بعد الظهر، باعتبار أن في مثل هذا الوقت يتسنى لغالبية الناس تصفّح الانترنت، وجدت دراسة حديثة توقيتاً مختلفاً.

فبحسب خبراء التواصل والعاملين في انستجرام، فإن أفضل وقت لنشر الصور على انستغرام هو وقت استراحة الغداء التي تتراوح بين الساعة الـ11 قبل الظهر والواحدة من بعد الظهر.

لذا، لتزيدي من نجوميتك على انستجرام وتحصدي أكبر نسب اعجاب على الصور والفيدوهات التي تنشرينها، احترمي التوقيت المناسب!