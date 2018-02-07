بالصور.. مدير تعليم الطائف يتفقد مشروعي مجمع الجال والابتدائية 79 بالمنتزه

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قام المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، محمد بن عامرالنفيعي، بجولة تفقدية لمشروع مجمع الجال التعليمي، ومشروع الابتدائية 79 بالمنتزه، واطلع على سير العمل بتلك المشاريع ومراحل التنفيذ.

وطالب النفيعي، المقاولين المنفذين لعدد من المشاريع التعليمية بالمحافظة بتوخي الدقة ومراعاة المواصفات والمقاييس المحددة أثناء الأعمال الإنشائية، وإعداد التقارير الدورية لسير العمل ومعرفة مستوى التنفيذ.

وأكدَ ” النفيعي ” أن المشروعات التعليمية المنفذة، والجاري تنفيذها خلال العام الحالي تتم وفق أحدث التصاميم الهندسية لتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب والطالبات.

واستمع ” النفيعي ” من مهندسي المؤسسات المنفذة إلى نسبة الإنجاز وفقًا للعقود واشتراطاتها، مشدداً على المقاولين الالتزام بالمدة الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ تلك المشاريع التعليمية وتسليمها قبل بداية العام الدراسي الجديد.