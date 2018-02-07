تعرف على خيرية السقاف التي سيكرمها الملك سلمان في ” الجنادرية “

عادل الحربي(صدى):

تعد خيرية السقاف، الذي جاء تكريمها في مهرجان الجنادرية، من المثقفات الشهيرات في الوطن الخليجي؛ إذ بدأت في احتراف الكتابة الإبداعية في سن مبكر جدًا، ونشرت المجلات الأدبية وكبريات الصحف مقالاتها وقصصها القصيرة.

كما احترفت السقاف العمل الصحفي وتدرجت فيه، حتى أضحت أول سيدة تصل لمنصب مدير تحرير في صحيفة ” الرياض ” ، مطلع الثمانينات من القرن الماضي، بعدما تولت منصب الإشراف على صفحة المرأة، وخُصصت لها زاوية يومية.

وللسقاف عدة كتب باللغتين العربية والإنجليزية، يركز أغلبها على فن القصة القصيرة، واهتمت كتبها الإنجليزية بترجمة الإبداع بالمملكة في مجال القصة.

كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وافق على منح السقاف وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى على هامش مهرجان الجنادرية في نسخته الثانية والثلاثين، هي والأمير سعود الفيصل والأستاذ تركي السديري رحمهما الله.