5 نصائح للحصول على أفضل تجربة عند شراء سيارة جديدة أو مستعملة

متابعات(صدى):

عادة ما يتطلب شراء سيارة جديدة أو مستعملة التعامل مع أحد وكلاء السيارات، وقد يكون ذلك التعامل سلسلا ومميزا في مرة وصعبا ومتعبا في أخرى.

ولذلك لدينا اليوم بعض من النصائح التي ستجعلك دائما في موضع القوة أثناء تعاملك مع الوكلاء، فتكون خوض تجربة تعامل بناءة ومفيدة لكليكما.

أولا: لا تنخدع بلغة المبيعات المبهرة

عملية بيع وشراء السيارات هي بالأساس عملية تجارية، أولى عمدانها هو المال، وبطبيعة الحال كلما إزادت قدرة موظف المبيعات على بيعك سيارة أعلى ثمنا كلما إزداد الربح، في حين أنك على الجانب الآخر تحاول أن تحصل على أفضل صفقة بأقل تكلفة ممكنة.

لذلك كل ما عليك فعله قبل التوجه للوكيل هو تحديد السيارة التي تريد شرائها والسبب الذي تريد شرائها من أجله وعليك أيضا معرفة تفاصيل ثمنها وحزماتها الإضافية، كما عليك أن تكون محددا وحازما عندما تتعامل مع موظف المبيعات في شرح ما تريد.

ثانيا: إختر الوكيل المناسب

ما نتحدث عنه في هذه النقطة هو مكان الوكيل بالتحديد، فالحظ لن يكون حليفك دائما لتجد وكيل سياراتك المفضل بالقرب من منزلك، لذلك فكل ما عليك فعله للإستفادة من موقف كهذا هو أن تفاضل بين خدمات الصيانة التي يقدمها الوكلاء بالمنطقة، فهناك من يقدم خدمة قطر سيارتك من مكان عملك وإعادتها لنفس المكان بعد صيانتها، وهناك من يقدم تخفيضات أو حزمات إضافية بأسعار أقل نظرا لبعدهم عن المناطق السكنية.

ثالثا: لا توفر وقتا في التعرف على سيارتك

عادة ما تكون عملية الشراء طويلة ومجهدة، فنتوق للإنتهاء من توقيع الأوراق لتجربة السيارة الجديدة، ولكن مع الخدمات الجديدة التي يقدمها عدد كبير من الوكلاء الآن في توفير أخصائيين لشرح تقنيات السلام والأمانة المدرجة بسيارتك الجديدة، فأفضل ما يمكنك فعله هو إعطائهم الوقت الكافي والإنتباه لمعلوماتهم، حيث أن كثير من تلك الخصائص يتم ظبطها بما يتناسب مع كل سائق على حدة، وبذلك توفر الكثير من الوقت والجهد في تعاملاتك المستقبلية مع وكيلك.

رابعا: إجعل دليل السيارة ملازماً لك طيلة الوقت

عندما تتعرف على كيفية عمل سياراتك الجديدة وخفايا تحكماتها ومعنى كل ضوء في لوحة الإعدادت من اللحظة الأولى، ستتمكن من التعامل مع المواقف الطارئة بمنتهى الكفاءة والسرعة، فتزيد من عمر الحفاظ على سيارتك ثانيا وسلامتك الشخصية أولا.

كما يوفر لك ذلك سهولة التعامل مع قسم الخدمات في التوكيل، حيث ستتمكن عندها من معرفة المشكلة الحقيقية ووصفها بدقة للموظف الذي سيعمل حينها بسرعة لحلها.

خامسا: كن منتبها أثناء زيارة الصيانة الروتينية

لا تغفل أبدا مواعيد صيانة سيارتك الروتينية، ولكن كن حذرا وتعامل بحكمة مع عروض الوكيل المغرية أثناء الصيانة لإضافة حزمة جديدة ما أو خاصية أخرى لسيارتك. دائما فكر فيما إذا كانت سيارتك فعلا بحاجه لتلك الحزمة أو الخاصية الجديدة وما إن كنت حقا ستستفيد منها.

وأفضل ما يمكنك الرجوع إليه في تلك الأمور هو دليل السيارة، كما يمكنك أن تطلب من الموظف أن يفرق لك بوضوح بين خدمات الصيانة المطلوبة والموصى بها.