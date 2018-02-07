بالصور.. نواف عريف ” أول حكم سعودي ” للدراجات النارية

نواف السالم(صدى):

حاز الحكم الدولي نواف بن محمود بن عمر عريف، على لقب ” أول حكم سعودي ” في مجال الدراجات النارية المعدلة.

ويذكر أنه تم اعتماد الحكم الدولي ” نواف عريف ” كأول حكم سعودي في مجال الدراجات النارية المعدلة من قِبل اتحاد السيارات والدراجات النارية، وتسلم شهادة الاعتماد من يد الأمير خالد بن سلطان آل عبدالله آل فيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وذلك في مهرجان ” سعودي بايك شو ” الثاني لعام 2018 الذي أقيم في استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض.

وحصل الكابتن نواف أحد منسوبي أمانة العاصمة المقدسة، على هذا اللقب، بعد الحضور في دورة خاصة بذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحت إشراف محكمين دوليين من الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2015م.