بالصور.. إزالة 6000 متر مزارع تروى بمياه ملوثة في مكة

نايف السالم(صدى):

شنت لجنة المزارع بالإدارة العامة لصحة البيئة بالعاصمة المقدسة، جولة تفتيشية أزالت خلالها عددًا من المزارع المخالفة بجنوب مكة المكرمة.

وأوضح رئيس لجنة المزارع بالإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة أحمد الصغير، أن اللجنة أزالت مزارع مخالفة تبلغ مساحتها أكثر من (6000) متر مربع بمنطقة الساقية بجنوب مكة ، بعد قيام الفرق الميدانية بالكشف على محاصيلها ومياهها واتضح أنها مياه آبار ملوثة وغير صالحة للري لاختلاطها بمياه الصرف.

وأضاف الصغير، أن المزارع المزالة تحتوي على مسطحات خضراء وورقيات ودرنات وبقوليات وخضراوات منوعة شملت طماطم وفلفل ودباء وباذنجان وغيرها مع تجنب إزالة الأشجار الكبيرة والنخيل ، حيث لا تشملها عمليات الإزالة، وقد نفذت العملية بمشاركة فرق أمنية وفرق الأمانة.

وتأتي الجولة في إطار حرص الأمانة على تحقيق أعلى مستوى من الإصحاح البيئي ومتابعة وإزالة كافة الظواهر السلبية التي تتعلق بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين.